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Ракурс
Соцсети и Зеленская: первая леди пожаловалась на «турбулентность» ее аккаунта в Facebook, фото — Фейсбук В.Зеленского

Зеленская пожаловалась на «турбулентность» ее аккаунта в Facebook

31 янв 2020, 14:22
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Супруга президента Украины Елена Зеленская пожаловалась на то, что ее новая страница в Фейсбук «находилась в зоне турбулентности».

Первая леди Украины рассказала, что ее аккаунт временно заблокировали из-за подозрительной активности в акаунте. Такая ситуация продолжалась два дня. Речь шла о «повышенной подозрительной активности».

Впоследствии сообщения восстановили, но Зеленская решила дублировать их и в Instagram.

Первая леди 27 января создала страницу в Фейсбук и рассказала, что в этой социальной сети будет публиковать информативные посты. Аккаунт в Instagram она обещала использовать «исключительно для эмоций».

После появления аккаунта Зеленской в Фейсбук пользователи соцсети оставили под первым постом более 10 тыс. комментариев. Большинство из них были негативными или оскорбительными. Через три дня аккаунт жены президента исчез, а потом снова появился.

Источник: Ракурс


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