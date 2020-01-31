Соцсети и Зеленская: первая леди пожаловалась на «турбулентность» ее аккаунта в Facebook, фото — Фейсбук В.Зеленского

https://racurs.ua/n132971-zelenskaya-pojalovalas-na-turbulentnost-ee-akkaunta-v-facebook.html

Ракурс

Супруга президента Украины Елена Зеленская пожаловалась на то, что ее новая страница в Фейсбук «находилась в зоне турбулентности».

Первая леди Украины рассказала, что ее аккаунт временно заблокировали из-за подозрительной активности в акаунте. Такая ситуация продолжалась два дня. Речь шла о «повышенной подозрительной активности».

Впоследствии сообщения восстановили, но Зеленская решила дублировать их и в Instagram.

Первая леди 27 января создала страницу в Фейсбук и рассказала, что в этой социальной сети будет публиковать информативные посты. Аккаунт в Instagram она обещала использовать «исключительно для эмоций».

После появления аккаунта Зеленской в Фейсбук пользователи соцсети оставили под первым постом более 10 тыс. комментариев. Большинство из них были негативными или оскорбительными. Через три дня аккаунт жены президента исчез, а потом снова появился.