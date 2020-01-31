СБУ запретила въезд российскому певцу Валерию Сюткину. Фото: СБУ

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Служба безопасности Украины запретила въезд российскому певцу Валерию Сюткину.

Причиной такого решения стало заявление артиста о «целесообразности» аннексии Крыма в эфире одного из российских телеканалов. Об этом 31 января сообщила пресс-служба СБУ.

В спецслужбе также пояснили, что решение о запрете въезда иностранцам принимается в случае наличия информации о его действиях, которые несут угрозу национальной безопасности Украины. Кроме СБУ въезд в Украину также может запретить и Государственная пограничная служба.

Так, пограничники рассматривают этот вопрос, если нарушается правило пересечения границ Украины, в частности административной границы с Крымом. ГПСУ в таком случае руководствуется ст. 13 закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства».

При наличии информации относительно иностранных артистов, которые нарушили правила пересечения границ Украины, но публично не поддерживали агрессию против нашей страны, СБУ передает ее в Госпогранслужбу, — заявили в спецслужбе.

Ранее сообщалось, что российский певец Валерий Сюткин, который летом 2014 года расхваливал российского президента Владимира Путина за оккупацию украинского Крыма, анонсировал концерт в Киеве. Выступление должно было состояться 27 апреля в дворце «Украина»,

Напомним, в базу сайта «Миротворец» внесли участницу «Голоса страны» Василису Старшову. Оказалось, что в 2016 году артистка незаконно выступала в оккупированном Крыму.