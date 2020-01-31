Слежка за Йованович: Дубинский стал свидетелем по собственной инициативе

Слежка за Йованович: Дубинский стал свидетелем по собственной инициативеhttps://racurs.ua/n132969-slejka-za-yovanovich-dubinskiy-stal-svidetelem-po-sobstvennoy-iniciative.htmlРакурс
Нардеп Александр Дубинский из фракции «Слуга народа» по личной инициативе стал свидетелем в уголовном производстве относительно возможной слежки за бывшим послом США в Украине Мари Йованович.
Дубинский попросил следователей МВД Украины допросить его в качестве свидетеля по данному уголовному производству, сообщил нардеп в своем Telegram-канале.
Дубинский заявил, что теперь он получил официальный статус свидетеля в данном уголовном производстве.
Нардеп сообщил, что располагал рядом доказательств, которые были добавлены к материалам следствия.
По словам Дубинского, в материалы уголовного производства были добавлены официальные сведения Управления компьютеризированных систем аппарата Верховной Рады, а также копия его письма в посольство США, в котором он просит информировать всех американских граждан и должностных лиц США о возможной незаконной слежке за Йованович.