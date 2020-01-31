Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Александр Дубинский. Фото: Цензор.НЕТ

Слежка за Йованович: Дубинский стал свидетелем по собственной инициативе

31 янв 2020, 13:59
999

Нардеп Александр Дубинский из фракции «Слуга народа» по личной инициативе стал свидетелем в уголовном производстве относительно возможной слежки за бывшим послом США в Украине Мари Йованович.

Дубинский попросил следователей МВД Украины допросить его в качестве свидетеля по данному уголовному производству, сообщил нардеп в своем Telegram-канале.

Дубинский заявил, что теперь он получил официальный статус свидетеля в данном уголовном производстве.

Нардеп сообщил, что располагал рядом доказательств, которые были добавлены к материалам следствия.

По словам Дубинского, в материалы уголовного производства были добавлены официальные сведения Управления компьютеризированных систем аппарата Верховной Рады, а также копия его письма в посольство США, в котором он просит информировать всех американских граждан и должностных лиц США о возможной незаконной слежке за Йованович.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Китайский коронавирус серьезно угрожает мировой экономике — Moody’s

Эксперты считают, что коронавирус 2019-nСov из Китая может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008—2010 годов. Уже наблюдается снижение цен на промышленные металлы

Новости Украины
14:48