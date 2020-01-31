Стеження за Йованович: Дубинський став свідком за власною ініціативою

Олександр Дубинський. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n132969-stejennya-za-yovanovych-dubynskyy-stav-svidkom-za-vlasnou-iniciatyvou.html

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Нардеп Олександр Дубинський із фракції «Слуга народу» за особистою ініціативою став свідком у кримінальному провадженні щодо можливого стеження за колишнім послом США в Україні Марі Йованович.

Дубинський попросив слідчих МВС України допитати його в якості свідка по даному кримінальному провадженню, повідомив нардеп у своєму Telegram-каналі.

Дубинський заявив, що тепер він отримав офіційний статус свідка в даному кримінальному провадженні.

Нардеп повідомив, що мав у своєму розпорядженні низку доказів, які були додані до матеріалів слідства.

За словами Дубинського, до матеріалів кримінального провадження були додані офіційні відомості Управління комп’ютеризованих систем апарату Верховної Ради, а також копія його листа в посольство США, у якому він просить інформувати всіх американських громадян і посадових осіб США про можливе незаконне стеження за Йованович.