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У Євросоюзі запроваджують єдиний роз'єм для зарядки гаджетів, фото: pixabay

У Євросоюзі запроваджують єдиний роз'єм для зарядки гаджетів

31 січ 2020, 13:39
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Єдиний роз'єм для зарядки гаджетів введуть в країнах Європейського союзу.

Європарламент схвалив відповідну ініціативу. Ідею підтримали 582 депутата, 40 — виступили проти.

Європейські чиновники вважають, що новий закон полегшить життя користувачам. Це вплине на рівень відповідних відходів, допоможе їх знизити.

На думку депутатів, проблему слід вирішувати негайно. У 2016 році на одного жителя країни-члена ЄС припало 16,6 кг викинутої електронної техніки.

Деякі виробники виступили проти такого рішення. Американська корпорація Apple, що встановлює з 2012 року в свої смартфони та планшети власний роз'єм Lightning, розкритикувала документ. Розробник заявив, що це рішення вплине на навколишнє середовище. На думку компанії, це спричинить збільшення відходів через масову відмову від застарілих аксесуарів.

Раніше у Apple заявили, що потрібно оновити iOS на старих iPhone, щоб уникнути проблем з інтернетом і поштою.

Джерело: Ракурс


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