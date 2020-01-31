В Евросоюзе вводят единый разъем для зарядки гаджетов, фото: pixabay

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Единый разъем для зарядки гаджетов введут в странах Европейского союза.

Европарламент одобрил соответствующую инициативу. Идею поддержали 582 депутата, 40 — выступили против.

Европейские чиновники считают, что новый закон облегчит жизнь пользователям. Это повлияет на уровень соответствующих отходов, поможет их снизить.

По мнению депутатов, проблему следует решать немедленно. В 2016 году на одного жителя страны-члена ЕС пришлось 16,6 кг выброшенной электронной техники.

Некоторые производители выступили против такого решения. Американская корпорация Apple, устанавливающая с 2012 года в свои смартфоны и планшеты собственный разъем Lightning, раскритиковала документ. Разработчик заявил, что это решение повлияет на окружающую среду. По мнению представителей компании, это повлечет увеличение отходов из-за массового отказа от устаревших аксессуаров.

Ранее в Apple заявили, что следует обновить iOS на старых iPhone во избежание проблем с интернетом и почтой.