Вандали пошкодили новеньку дорогу М-04. Фото: vzsar.ru

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У Кіровоградській області невідомі вандали пошкодили відрізок новенької дороги М-04 Знам’янка-Луганськ-Ізварине.

На ділянці автошляху від міста Олександрія до кордону з Дніпропетровською областю невідомі знищили 5 комплексів зовнішнього автономного освітлення. Зловмисники спиляли опори, пошкодили сонячні панелі, викрали акумуляторні батареї та ліхтарі. Вартість одного такого ліхтаря становить близько 40 тис. грн. Про це 31 січня повідомила прес-служба Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області.

Також зловмисники викрали 15 дублюючих дорожніх знаків, що встановлені на пішохідних переходах. Вартість такого знаку та його встановлення коштує 2,5 тис. грн.

За інформацією дорожників, ця дорога була повністю відремонтована і введена в експлуатацію у 2018 році. Штучне освітлення встановили в минулому році. Перший факт розкрадання ліхтарів зафіксували минулої осені.

Крім того, вандали завдали збитків на майже 70 тис. грн, коли викрали 40 погонних метрів бар'єрного огородження неподалік селища Компаніївка на дорозі Н-14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв. Цю огорожу встановили у грудні 2019 року.

Нагадаємо, в уряді назвали автомобільні шляхи в Україні, які перебувають у найгіршому стані. В Кабінеті міністрів запевнили, що ці дороги ремонтуватимуться ударними темпами.