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В Україні через напад вандалів скасували рейси міських електричок, фото: Вікіпедія

У Києві через напад вандалів скасували рейси міських електричок

6 лис 2019, 11:39
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Рейси міських електричок в Києві були перенесені через напад вандалів.

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Вранці 6 листопада графік був переглянутий. Про це повідомляють на сайті «Київпастрансу».

Один з випадків вандалізму зафіксований на станції «Борщагівка». Невідомі пошкодили вагони, а також вкрали дроти ліній електропередач. За даними чиновників, скасовані рейси електричок Дарниця — Почайна — Київ-Волинський — Дарниця: 7302, 7311/12, 7321, 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421.

Порушників ніхто затримати не зумів. У повідомленні зазначено, що представники воєнізованої охорони «Укрзалізниці» не впоралися зі своїм головним обов’язком по охороні об'єктів.

Співробітники правоохоронних органів встановлюють обставини події. Зараз представники місцевої влади намагаються провести необхідний ремонт, а також відновити рух електричок відповідно до графіка.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика:

Раніше в Станиці Луганській вандали спаплюжили автобус написами в підтримку російських терористів. В салоні транспортного засобу невідомі зробили безлад і розклеїли листівки провокаційного змісту.

Джерело: Ракурс


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