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В Украине из-за нападения вандалов отменили рейсы городских электричек, фото: Википедия

В Киеве из-за нападения вандалов отменили рейсы городских электричек

6 ноя 2019, 11:39
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Рейсы городских электричек в Киеве были перенесены из-за нападения вандалов.

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Утром 6 ноября график был пересмотрен. Об этом сообщают на сайте «Киевпастранса».

Один из случаев вандализма зафиксирован на станции «Борщаговка». Неизвестные повредили вагоны, а также украли провода линий электропередач. По данным чиновников, отменены рейсы электричек Дарница — Почайна — Киев-Волынский — Дарница: 7302, 7311/12, 7321, 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421.

Нарушителей никто задержать не сумел. В сообщении указано, что представители военизированной охраны «Укрзализныци» не справились со своей главной обязанностью по охране объектов.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего. Сейчас представители местных властей пытаются провести необходимый ремонт, а также восстановить движение в соответствии с графиком.

Внимание! На видео ненормативная лексика:

Ранее в Станице Луганской вандалы осквернили автобус надписями в поддержку российских террористов. В салоне транспортного средства неизвестные сделали беспорядок и расклеили листовки провокационного содержания.

Источник: Ракурс


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