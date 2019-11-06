В Кропивницком исчезло тепло. Фото: tyt.by

https://racurs.ua/n129057-v-kropivnickom-povredili-gazoprovod-bolshaya-chast-goroda-ostalas-bez-otopleniya-foto.html

Ракурс

Отопительный сезон в Кропивницком нарушен: со вчерашнего вечера без отопления остаются две трети города. Причиной отключения тепла стало повреждение газопровода в ходе земляных работ, которые несанкционированно проводились на территории местного предприятия по проспекту Промышленному.

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Поврежден газопровод диаметром 90 мм, который снабжал газом юго-западную котельную коммунального предприятия «Теплоэнергетик». Эта котельная обеспечивала теплом четыре микрорайона города. Об инциденте на своей странице в Facebook сообщил мэр Кропивницкого Андрей Райкович.

Райкович добавил, что котельная находится в рабочем состоянии, но необходимо устранить повреждения трубопровода и дождаться подачи газа. Мэр обещает в течение сегодняшнего дня возобновить теплоснабжение жилого фонда и объектов социальной сферы.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) уточнили, что вследствие инцидента пострадавших нет.

Как ранее сообщал «Ракурс», в двух областях Украины начало отопительного сезона затянулось. Речь идет о Львовщине и Херсонщине.