Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Кропивницком исчезло тепло. Фото: tyt.by

В Кропивницком повредили газопровод: большая часть города осталась без отопления (ФОТО)

6 ноя 2019, 11:25
999

Отопительный сезон в Кропивницком нарушен: со вчерашнего вечера без отопления остаются две трети города. Причиной отключения тепла стало повреждение газопровода в ходе земляных работ, которые несанкционированно проводились на территории местного предприятия по проспекту Промышленному.

Loading...

Поврежден газопровод диаметром 90 мм, который снабжал газом юго-западную котельную коммунального предприятия «Теплоэнергетик». Эта котельная обеспечивала теплом четыре микрорайона города. Об инциденте на своей странице в Facebook сообщил мэр Кропивницкого Андрей Райкович.

Райкович добавил, что котельная находится в рабочем состоянии, но необходимо устранить повреждения трубопровода и дождаться подачи газа. Мэр обещает в течение сегодняшнего дня возобновить теплоснабжение жилого фонда и объектов социальной сферы.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) уточнили, что вследствие инцидента пострадавших нет.

Поврежденный газопровод в Кропивницком.

Поврежденный газопровод в Кропивницком.

Поврежденный газопровод в Кропивницком.

Как ранее сообщал «Ракурс», в двух областях Украины начало отопительного сезона затянулось. Речь идет о Львовщине и Херсонщине.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

«Порошенко очень не любил Богдана»: Рябошапка утверждает, что прежние власти преследовали главу Офиса президента

Руководитель Генеральной прокуратуры Руслан Рябошапка заявил, что бывший президент Петр Порошенко преследовал действующего главу Офиса президента Андрея Богдана

Правовые новости
12:06

Дело Федыны: ГБР начало расследовать угрозы Зеленскому со стороны депутата от «Европейской солидарности»

ГБР осуществляет досудебное расследование в производстве № 42019000000002275 о якобы угрозах со стороны народного депутата Софии Федины в адрес президента Украины Владимира Зеленского

Новости Украины
11:58

«Государство в смартфоне» откладывается: в проекте бюджета на 2020 год не предусмотрели средств

Средства на реализацию анонсированной в июне новой властью инициативы «Государство в смартфоне» не предусмотрены в проекте Государственного бюджета на 2020 год

Новости Украины
10:30