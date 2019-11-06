У Кропивницькому зникло тепло. Фото: tyt.by

https://racurs.ua/ua/n129057-u-kropyvnyckomu-poshkodyly-gazogin-bilsha-chastyna-mista-zalyshylasya-bez-opalennya-foto.html

Ракурс

Опалювальний сезон у Кропивницькому порушено: з учорашнього вечора без опалення залишаються дві третини міста. Причиною відключення тепла стало пошкодження газогону під час земляних робіт, які несанкціоновано проводилися на території місцевого підприємства по проспекту Промисловому.

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Пошкоджено газогін діаметром 90 мм, який постачав газ до південно-західної котельні комунального підприємства «Теплоенергетик». Ця котельня забезпечувала теплом чотири мікрорайони міста. Про інцидент на своїй сторінці у Facebook повідомив мер Кропивницького Андрій Райкович.

Райкович додав, що котельня перебуває в робочому стані, але необхідно усунути пошкодження трубопроводу й дочекатися подачі газу. Мер обіцяє впродовж сьогоднішнього дня відновити теплопостачання житлового фонду й об'єктів соціальної сфери.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) уточнили, що внаслідок інциденту потерпілих немає.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в двох областях України початок опалювального сезону затягнувся. Йдеться про Львівщину та Херсонщину.