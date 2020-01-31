Візит Помпео у Київ: що просив Зеленський у держсекретаря США, фото — Офіс президента

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Сьогодні у Києві відбулися переговори президента Володимира Зеленського із держсекретарем США Майком Помпео. Після зустрічі вони вийшли до преси і Зеленський розповів, що саме просив у керівника дипломатії США.

Зеленський попросив в Помпео призначити нового спецпредставника з питань врегулювання на Донбасі. За його словами, Вашингтон має активніше брати участь у врегулюванні ситуації на Донбасі, йдеться у трансляції з брифінгу.

Висловив надію, що США будуть більш активно залучені до процесів мирного врегулювання на сході України і деокупації Криму. Це станеться завдяки призначенню з цих питань окремої посадової особи з Державного департаменту США, — повідомив президент України.

Крім того, Зеленський чекає, що США скасують мита на імпорт сталі з України.

Розраховуємо, що США зможуть прибрати торгові обмеження — захисні мита на імпорт сталі в розмірі 25%. Це чутливе питання для металургійного експорту. Також ми сподіваємося на скасування цього мита для України, — заявив глава держави.

Він також закликав американський бізнес до видобутку природного газу і нафти в Україні. Зеленський очікує участі американських компаній у конкурсі на розробку шельфу Чорного моря.

Згадав президент на брифінгу і про ймовірний офіційний візит до Вашингтону у рік президентських виборів в Сполучених Штатах. На його думку, щоб поїхати до столиці США, для зустрічі з Трампом має бути визначено предмет розмови.