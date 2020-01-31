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Помпео у Києві: трансляція брифінгу із Зеленським, фото — "РБК-Україна"

Помпео у Києві: трансляція брифінгу із Зеленським

31 січ 2020, 12:00
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Державний секретар США Майк Помпео сьогодні проводить зустрічі із українськими високопосадовцями. Помпео перебуває у Києві з офіційним візитом.

Сьогодні вранці він зустрівся із міністром Вадимом Пристайком і поклав квіти до меморіалу «Стіна пам’яті загиблих за Україну» Михайлівського золотоверхого монастиря в Києві.

Крім зустрічі із Зеленським держсекретар США зустрінеться з міністром оборони України Андрієм Загороднюком, митрополитом Київським і всієї України, предстоятелем Православної церкви України Єпіфанієм.

Помпео заявив, що буде обговорювати з урядом України шляхи розвитку стратегічного партнерства між двома державами. Зокрема, Зеленський з Помпео торкнуться питань європейської безпеки.

Візит Помпео мав відбутися ще на початку року, але тоді держсекретар відтермінував його у зв’язку із кризою в Ірані.

У ці дні в США триває судовий процес у Сенаті щодо імпічменту президента Дональда Трампа, який розпочався минулого року з розкриття інформації про телефонну розмову 25 липня між Трампом та Зеленським.

Джерело: Ракурс


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