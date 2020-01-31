Екс-чиновниця АП оголошена в розшук за напад на адвоката. Фото:

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Ракурс

Ірина Антипенко, колишній народний депутат та екс-співробітник Адміністрації президента України, яка веде війну проти своєї доньки Діани Самойлик, оголошена в розшук за напад на її адвоката.

Антипенко повідомили про підозру за ч. 2 ст. 398 (погроза або насильство щодо захисника чи представника особи) Кримінального кодексу України. Про це «Ракурсу» повідомив адвокат Сергій Трофімов.

За словами адвоката, Ірина Антипенко за місцем реєстрації не проживає і переховується від співробітників поліції. Екс-посадовцю АП правоохоронці неодноразово направляли повістки у спосіб, передбачений КПК України. Також повістки вручали членам її сім’ї.

Нагадаємо, 10 лютого 2016 року у приміщенні Апеляційного суду м. Києва Ірина Антипенко завдала тілесних ушкоджень адвокату Трофімову. Після конфлікту його госпіталізували в одну з лікарень Києва.

Раніше повідомлялося, що колишня співробітниця Адміністрації президента та екс-народний депутат України Ірина Антипенко понад п’ять років веде війну проти єдиної дочки Діани Самойлик. У протистоянні використовувалися домашній арешт дівчини, її викрадення та підроблення медичних документів. Також Антипенко подавала позови про визнання доньки недієздатною, залякувала її адвокатів. Матір писала й заяви в поліцію з вимогою оголосити Діану в розшук.

Сама Діана Самойлик вважає, що батьки намагаються позбавити її дієздатності через нездорове бажання матері встановити тотальний контроль над її життям.