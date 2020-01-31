Офіс генпрокурора і поліція розслідує мільйонні розкрадання коштів УЄФА, які були спрямовані на розвиток українського футболу

УЄФА. Фото: FootBoom

https://racurs.ua/ua/n132957-ofis-genprokurora-i-policiya-rozsliduie-milyonni-rozkradannya-koshtiv-uiefa-yaki-buly-spryamovani.html

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Офіс генпрокурора спільно з поліцією проводять розслідування фактів розкрадання мільйонів євро, які виділялися УЄФА на розвиток українського футболу. Гроші отримувала всеукраїнська громадська спортивна організація «Українська асоціація футболу» (УАФ), яку очолював колишній нардеп від БПП Андрій Павелко. У якості посередника виступала компанія «Ньюпорт Менеджмент Лтд», яка зареєстрована на Британських Віргінських островах.

Встановлено, що ще у 1999 році УАФ уклала договір із компанією «Ньюпорт Менеджмент Лтд» про посередницькі послуги останньої з переказу грошових коштів УЄФА, які повинні були йти на розвиток українського футболу. Також через «Ньюпорт Менеджмент Лтд» УАФ отримувала грошові кошти від інших підприємств, повідомляють «Наші Гроші».

Із квітня 2015 року по грудень 2016 року частка грошей, отриманих від УЄФА на розвиток українського футболу, була переведена «Ньюпорт Менеджмент Лтд» за розпорядженням УАФ на рахунки ряду іноземних компаній, які були зареєстровані в офшорах. Після транзакції дані компанії припинили своє існування.

Слідство встановило, що в усіх компаній були відкриті рахунки в декількох прибалтійських банках, багато компаній мали однакових засновників і керівників, а також були зареєстровані за однаковими юридичними адресами. Дані компанії не мають відношення до футболу і ніколи не рекламували свою продукцію чи послуги.

УАФ у даних компаній закупила понад 30 т елітних сортів чаю, більше 10 т кави і більше 2 т морепродуктів, які були поставлені в порт Гамбурга (Німеччина). На територію України дані товари так і не були ввезені.

Слідством також встановлено, що вся документація на товари готувалася одними і тими ж людьми з використанням одного і того ж шаблону.

Всі розпорядження про переказ коштів компанія «Ньюпорт Менеджмент Лтд» отримувала від УАФ по електронній пошті. Про це під час допиту повідомив слідству директор компанії Андреас Софоклеус.

Слідчі звернулися до суду з клопотанням отримати доступ до рахунків УАФ у ПАТ «Сбербанк», ПАТ «КБ «Преміум» і ПАТ «Ощадбанк», яке було задоволено судом.

У листопаді 2019 Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію (ТСК) для розслідування питань можливих фактів порушення законодавства і зловживання службовим становищем керівником УАФ Павелком при фінансуванні та реалізації бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям у регіонах України» в 2017—2018 роках.

На засіданні ТСК директор «Ньюпорт Менеджмент Лтд» Софоклеус розповів, що в 2015—2016 роках за розпорядженням УАФ компанія направила понад 13 млн євро на закупівлю чаю, кави, морепродуктів і ламп. Його компанія звернулася з відповідними заявами до прокуратури України і до правоохоронних органів Кіпру.