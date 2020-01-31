Офис генпрокурора и полиция расследует миллионные хищения средств УЕФА, которые были направлены на развитие украинского футбола

УЕФА. Фото: FootBoom

https://racurs.ua/n132957-ofis-genprokurora-i-policiya-rassleduet-millionnye-hischeniya-sredstv-uefa-kotorye-byli.html

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Офис генпрокурора совместно с полицией проводят расследование фактов хищения миллионов евро, которые выделялись УЕФА на развитие украинского футбола. Деньги получала всеукраинская общественная спортивная организация «Украинская ассоциация футбола» (УАФ), которую возглавлял бывший нардеп от БПП Андрей Павелко. В качестве посредника выступала компания «Ньюпорт Менеджмент Лтд», которая зарегистрирована на Британских Вергинских островах.

Установлено, что еще в 1999 году УАФ заключила договор с компанией «Ньюпорт Менеджмент Лтд» о посреднических услугах последней по переводу денежных средств УЕФА, которые должны были идти на развитие украинского футбола. Также через «Ньюпорт Менеджмент Лтд» УАФ получала денежные средства от других компаний, сообщают «Наші Гроші».

С апреля 2015 года по декабрь 2016 года часть денег, полученных от УЕФА на развитие украинского футбола, была переведена «Ньюпорт Менеджмент Лтд» по распоряжению УАФ на счета ряда иностранных компаний, которые были зарегистрированы в оффшорах. После транзакции данные компании прекратили свое существование.

Следствие установило, что у всех компаний были открыты счета в нескольких прибалтийских банках, многие компании имели одинаковых учредителей и руководителей, а также были зарегистрированы по одинаковым юридическим адресам. Данные компании не имеют отношения к футболу и никогда не рекламировали своей продукции или услуг.

УАФ у данных компаний закупила более 30 т элитных сортов чая, более 10 т кофе и более 2 т морепродуктов, которые были поставлены в порт Гамбурга (Германия). На территорию Украины данные товары так и не были ввезены.

Следствием также установлено, что вся документация на товары готовилась одними и теми же людьми с использованием одного и того же шаблона.

Все распоряжения о переводе денежных средств компания «Ньюпорт Менеджмент Лтд» получала от УАФ по электронной почте. Об этом во время допроса сообщил следствию директор компании Андреас Софоклеус.

Следователи обратились в суд с ходатайством получить доступ к счетам УАФ в ПАО «Сбербанк», ПАТ «КБ «Преміум» и ПАО «Ощадбанк», которое было удовлетворено судом.

В ноябре 2019 Верховная Рада создала временную следственную комиссию (ВСК) для расследования вопросов возможных фактов нарушения законодательства и злоупотребления служебным положением президентом УАФ Павелко при финансировании и реализации бюджетной программы «Строительство футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины» в 2017—2018 годах.

На заседании ВСК директор «Ньюпорт Менеджмент Лтд» Софоклеус рассказал, что в 2015—2016 годах по распоряжению УАФ компания направила более 13 млн евро на закупку чая, кофе, морепродуктов и ламп. Его компания обратилась с соответствующими заявлениями в прокуратуру Украины и в правоохранительные органы Кипра.