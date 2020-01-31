Экс-чиновница АП объявлена в розыск за нападение на адвоката. Фото:

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Ракурс

Ирина Антипенко, бывший народный депутат и экс-сотрудник Администрации президента Украины, которая ведет войну против своей дочери Дианы Самойлик, объявлена в розыск за избиение ее адвоката.

Антипенко сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 398 (угроза или насилие относительно защитника или представителя лица) Уголовного кодекса Украины. Об этом «Ракурсу» сообщил адвокат Сергей Трофимов.

По словам адвоката, Ирина Антипенко по месту регистрации не проживает и скрывается от сотрудников полиции. Экс-чиновнику АП правоохранители неоднократно направляли повестки способом, предусмотренным УПК Украины. Также повестки вручали членам ее семьи.

Напомним, 10 февраля 2016 года в помещении Апелляционного суда города Киева Ирина Антипенко нанесла телесные повреждения адвокату Трофимову. После конфликта его госпитализировали в одну из больниц Киева.

Ранее сообщалось, что бывшая сотрудница Администрации президента и экс-народный депутат Украины Ирина Антипенко более пяти лет ведет войну против единственной дочери Дианы Самойлик. В противостоянии использовались домашний арест девушки, ее похищение и подделка медицинских документов. Также Антипенко подавала иски о признании дочери недееспособной, запугивала ее адвокатов. Мать писала заявления в полицию с требованием объявить Диану с розыск.

Сама Диана Самойлик считает, что родители пытаются лишить ее дееспособности через нездоровое желание матери установить тотальный контроль над ее жизнью.