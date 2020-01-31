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Помпео в Киеве: трансляция брифинга с Зеленским, фото — "РБК-Украина"

Помпео в Киеве: трансляция брифинга с Зеленским

31 янв 2020, 12:00
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Государственный секретарь США Майк Помпео сегодня проводит встречи с украинскими чиновниками. Помпео находится в Киеве с официальным визитом.

Сегодня утром он встретился с министром Вадимом Пристайко и возложил цветы к мемориалу «Стена памяти погибших за Украину» возле Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве.

Кроме встречи с Зеленским госсекретарь США встретится с министром обороны Украины Андреем Загороднюком, митрополитом Киевским и всея Украины, предстоятелем Православной церкви Украины Епифанием.

Помпео заявил, что будет обсуждать с правительством Украины пути развития стратегического партнерства между двумя государствами. В частности, Зеленский с Помпео коснутся вопросов европейской безопасности.

Визит Помпео должен был состояться еще в начале года, но тогда госсекретарь отсрочил его в связи с кризисом в Иране.

В эти дни в США идет судебный процесс в Сенате об импичменте президента Дональда Трампа, который начался в прошлом году после раскрытия информации о телефонном разговоре 25 июля между Трампом и Зеленским.

Источник: Ракурс


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