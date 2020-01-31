Смертельна коронавірус. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/ua/n132965-smertelnyy-koronavirus-distavsya-do-velykoyi-brytaniyi.html

Ракурс

Смертельний коронавірус дістався до Великої Британії. У Сполученому Королівстві вже зафіксовано два позитивних тести на коронавірус.

Про це повідомляє BBC.

Обидва заражених вірусом є членами однієї сім’ї і зараз їм надається спеціалізована медична допомога. Імен хворих і про місце їх лікування не повідомляється.

Професор Кріс Вітті, головний лікар з Англії, заявив, що британські медики готувалися до випадків зараження смертельною інфекцією і у них є надійні методи, щоб швидко реагувати на факти зараженням вірусом.

Також професор додав, що Національна служба охорони здоров’я Англії дуже добре підготовлена ​​для боротьби з найнебезпечнішими інфекціями і вже ведуться роботи по виявленню всіх можливих контактів заражених, щоб не допустити поширення вірусу.

Також Вітті підкреслив, що Велика Британія тісно співпрацює зі Світовою організацією охорони здоров’я, тому медики готові до боротьби з вірусом.

Як раніше писав «Ракурс», тільки за вчорашню добу в Китаї від коронавірусу померли 43 людини. Всього в Китаї жертвами вірусу стали 213 осіб, близько 10 тис. людей інфіковано.