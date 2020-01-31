Смертельный коронавирус. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/n132965-smertelnyy-koronavirus-dobralsya-do-velikobritanii.html

Ракурс

Смертельный коронавирус добрался до Великобритании. В Соединенном Королевстве уже зафиксировано два положительных теста на коронавирус.

Об этом сообщает BBC.

Оба зараженных вирусом являются членами одной семьи и сейчас им оказывается специализированная медицинская помощь. Имен больных и о месте их лечения не сообщается.

Профессор Крис Витти, главный врач из Англии, заявил, что британские медики готовились к случаям заражения смертельной инфекцией и у них есть надежные методы, чтобы быстро реагировать на факты заражением вирусом.

Также профессор добавил, что Национальная служба здравоохранения Англии очень хорошо подготовлена для борьбы с самыми опасными инфекциями и уже ведутся работы по выявлению всех возможных контактов зараженных, чтобы не допустить распространения вируса.

Также Витти подчеркнул, что Великобритания тесно работает со Всемирной организацией здравоохранения, поэтому медики готовы к борьбе с вирусом.

Как ранее писал «Ракурс», только за вчерашние сутки в Китае от коронавируса умерли 43 человека. Всего в Китае жертвами вируса стали 213 человек, около 10 тыс. людей инфицировано.