Виталий Кличко рассказал, как избегать пробок в столице. Фото: pravda.com

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В Киеве за рулем автомобиля можно передвигаться достаточно быстро и при этом избегать пробок.

Для этого надо «поймать» зеленую волну светофоров — специально настроенную систему тайминга светофоров. Об этом 31 января сообщается на странице мэра Киева Виталия Кличко в Facebook.

А знаете ли вы, что при всей сложности столичного трафика, в Киеве функционируют 49 маршрутов с «зеленой волной» движения? Это маршруты, по которым можно быстро проехать по городу, «поймав» на каждом светофоре зеленый свет, — говорится в сообщении.

По словам градоначальника, для этого стоит придерживаться скоростного режима движения 40−50 км/ч. Кличко уверен, что это не только увеличит среднюю скорость передвижения водителя по городу, но и на 10−12% уменьшит расход топлива. Ким того, вредные выбросы уменьшатся на 13−18%, а количество ДТП сократится на 10−15%.

С перечнем маршрутов «зеленой волны» можно ознакомиться здесь.

Напомним, в Кабинете Министров Украины назвали автомобильные пути, которые находятся в худшем состоянии. В правительстве уверяют, что будут ремонтировать такие дороги ударными темпами.