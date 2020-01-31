В Украине планируют создать комиссию по розыску пропавших без вести на Донбассе, фото: Офис Президента

https://racurs.ua/n132963-v-ukraine-planiruut-sozdat-komissiu-po-rozysku-propavshih-bez-vesti-na-donbasse.html

Ракурс

Комиссию по розыску пропавших без вести на Донбассе готовы создать в Украине.

В Офисе президента обсудили такую возможность. В пресс-службе главы государства сообщили подробности.

Участники обсудили вопросы создания специального ведомства по розыску пропавших без вести. Ее представители создадут реестр военных и гражданских лиц. Как отметила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда, предоставление ведомству функции поиска без вести пропавших является одним из приоритетов. По ее словам, Минветеранов инициировало внесение изменений в законодательство для передачи ведомству полномочия и создание поисковых групп.

Вопрос возник из-за огласки в прессе. Сообщалось, что некоторые уволенные граждане для попадания в список на обмен платили деньги на территории ОРДЛО. По данным журналистов, отдельные лица, вернувшиеся на подконтрольную Украины территорию, сотрудничали с боевиками незаконных пророссийских формирований.

На заседании рабочей группы обсудили возможность предоставления помощи заложникам после освобождения. Речь шла и о восстановлении документов, а также о получении материальной помощи. Участники согласились, что следует организовать разработку и отработку такого механизма помощи со стороны государства уже к следующему возвращения удерживаемых лиц.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о запуске программы кредитов на жилье для ветеранов ООС и переселенцев. Инициативу планируют реализовать в 2020 году.