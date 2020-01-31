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В Україні планують створити комісію з розшуку зниклих безвісти на Донбасі, фото: Офіс Президента

В Україні планують створити комісію з розшуку зниклих безвісти на Донбасі

31 січ 2020, 12:49
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Комісію з розшуку зниклих безвісти на Донбасі готуються створити в Україні.

В Офісі президента обговорили таку можливість. У прес-службі глави держави повідомили подробиці.

Учасники обговорили питання створення спеціального відомства з розшуку зниклих безвісти. Її представники створять реєстр військових і цивільних осіб. Мінветеранів можуть передати розшук зниклих на Донбасі.

Питання виникло через розголос у пресі. Повідомлялось, що деякі звільнені громадяни для потрапляння в список на обмін сплачували кошти на території ОРДЛО. За даними журналістів, окремі особи, які повернулися на підконтрольну Україні територію, співпрацювали з бойовиками незаконних проросійських формувань.

На засіданні робочої групи обговорили можливість надання допомоги заручникам після їхнього звільнення. Йшлось і про поновлення документів, отримання матеріальної допомоги. Учасники погодились, що варто організувати розробку та відпрацювання такого механізму допомоги з боку держави вже до наступного повернення утримуваних осіб.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про запуск програми кредитів на житло для ветеранів ООС і переселенців. Ініціативу планують реалізувати у 2020 році.

Джерело: Ракурс


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