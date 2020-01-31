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Ракурс
Віталій Кличко розповів, як уникати заторів у столиці. Фото: pravda.com

Кличко повідомив, як уникати заторів у Києві (ВІДЕО)

31 січ 2020, 13:02
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У Києві за кермом автомобіля можна пересуватися досить швидко й при цьому уникати заторів.

Для цього треба «зловити» зелену хвилю світлофорів — спеціально налаштовану систему таймінгу світлофорів. Про це 31 січня повідомляється на сторінці мера Києва Віталія Кличка у Facebook.

А чи знаєте ви, що при всій складності столичного трафіку, в Києві функціонують 49 маршрутів із «зеленою хвилею» руху? Це маршрути, за якими можна швидко проїхати містом, «впіймавши» на кожному світлофорі зелене світло, — йдеться в повідомленні.

За словами градоначальника, для цього варто дотримуватися швидкісного режиму руху 40−50 км/год. Кличко впевнений, що це не лише збільшить середню швидкість пересування водія по місту, але й на 10−12% зменшить витрати пального. Кім того, шкідливі викиди скоротяться на 13−18%, а кількість ДТП скоротиться на 10−15%.

З переліком маршрутів «зеленої хвилі» можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, у Кабінеті міністрів України назвали автомобільні шляхи, які перебувають у найгіршому стані. В уряді запевняють, що ремонтуватимуть такі дороги ударними темпами.

Джерело: Ракурс


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