Віталій Кличко розповів, як уникати заторів у столиці. Фото: pravda.com

https://racurs.ua/ua/n132964-klychko-povidomyv-yak-unykaty-zatoriv-u-kyievi-video.html

Ракурс

У Києві за кермом автомобіля можна пересуватися досить швидко й при цьому уникати заторів.

Для цього треба «зловити» зелену хвилю світлофорів — спеціально налаштовану систему таймінгу світлофорів. Про це 31 січня повідомляється на сторінці мера Києва Віталія Кличка у Facebook.

А чи знаєте ви, що при всій складності столичного трафіку, в Києві функціонують 49 маршрутів із «зеленою хвилею» руху? Це маршрути, за якими можна швидко проїхати містом, «впіймавши» на кожному світлофорі зелене світло, — йдеться в повідомленні.

За словами градоначальника, для цього варто дотримуватися швидкісного режиму руху 40−50 км/год. Кличко впевнений, що це не лише збільшить середню швидкість пересування водія по місту, але й на 10−12% зменшить витрати пального. Кім того, шкідливі викиди скоротяться на 13−18%, а кількість ДТП скоротиться на 10−15%.

З переліком маршрутів «зеленої хвилі» можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, у Кабінеті міністрів України назвали автомобільні шляхи, які перебувають у найгіршому стані. В уряді запевняють, що ремонтуватимуть такі дороги ударними темпами.