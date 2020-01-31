Визит Помпео в Киев: что просил Зеленский у госсекретаря США

Визит Помпео в Киев: что просил Зеленский у госсекретаря СШАhttps://racurs.ua/n132966-vizit-pompeo-v-kiev-chto-prosil-zelenskiy-u-gossekretarya-ssha.htmlРакурс
Сегодня в Киеве состоялись переговоры президента Владимира Зеленского с госсекретарем США Майком Помпео. После встречи они вышли к прессе и Зеленский рассказал, что именно просил у руководителя дипломатии США.
Зеленский попросил у Помпео назначить нового спецпредставителя по вопросам урегулирования на Донбассе. По его словам, Вашингтон должен активно участвовать в урегулировании ситуации в Донбассе, говорится в трансляции брифинга.
Выразил надежду, что США будут более активно вовлечены в процессы мирного урегулирования на востоке Украины и деоккупации Крыма. Это произойдет благодаря назначению по этим вопросам отдельного должностного лица из Государственного департамента США, — сообщил президент Украины.
Кроме того, Зеленский ожидает, что США отменят пошлины на импорт стали из Украины.
Рассчитываем, что США смогут убрать торговые ограничения — защитные пошлины на импорт стали в размере 25%. Это чувствительный вопрос для металлургического экспорта. Также мы надеемся на отмену этой пошлины для Украины, — заявил глава государства.
Он также призвал американский бизнес приобщиться к добыче природного газа и нефти в Украине. Зеленский ожидает участия американских компаний в конкурсе на разработку шельфа Черного моря.
Вспомнил президент на брифинге и о своем вероятном официальном визите в Вашингтон в год президентских выборов в Соединенных Штатах. По его мнению, чтобы поехать в столицу США для встречи с Трампом должен быть определен предмет разговора.
Заинтересован ли я посетить Белый дом? Это правильно для обеих стран, но я хочу сказать, что быть президентом Украины — это для меня новая профессия. Я получаю много предложений посетить ту или иную страну. Есть ли у нас есть предмет для важного разговора, кроме стратегии и тактики? О чем мы можем договориться, что мы можем подписать, что мы можем взять? Я готов ехать уєе завтра, — заявил Зеленский.