Визит Помпео в Киев: что просил Зеленский у госсекретаря США, фото — Офис президента

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Ракурс

Сегодня в Киеве состоялись переговоры президента Владимира Зеленского с госсекретарем США Майком Помпео. После встречи они вышли к прессе и Зеленский рассказал, что именно просил у руководителя дипломатии США.

Зеленский попросил у Помпео назначить нового спецпредставителя по вопросам урегулирования на Донбассе. По его словам, Вашингтон должен активно участвовать в урегулировании ситуации в Донбассе, говорится в трансляции брифинга.

Выразил надежду, что США будут более активно вовлечены в процессы мирного урегулирования на востоке Украины и деоккупации Крыма. Это произойдет благодаря назначению по этим вопросам отдельного должностного лица из Государственного департамента США, — сообщил президент Украины.

Кроме того, Зеленский ожидает, что США отменят пошлины на импорт стали из Украины.

Рассчитываем, что США смогут убрать торговые ограничения — защитные пошлины на импорт стали в размере 25%. Это чувствительный вопрос для металлургического экспорта. Также мы надеемся на отмену этой пошлины для Украины, — заявил глава государства.

Он также призвал американский бизнес приобщиться к добыче природного газа и нефти в Украине. Зеленский ожидает участия американских компаний в конкурсе на разработку шельфа Черного моря.

Вспомнил президент на брифинге и о своем вероятном официальном визите в Вашингтон в год президентских выборов в Соединенных Штатах. По его мнению, чтобы поехать в столицу США для встречи с Трампом должен быть определен предмет разговора.