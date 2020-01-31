Вандалы повредили новенькую дорогу М-04. Фото: vzsar.ru

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В Кировоградской области неизвестные вандалы повредили отрезок новенькой дороги М-04 Знаменка-Луганск-Изварино.

На участке автодороги от города Александрия до границы с Днепропетровской областью неизвестные уничтожили 5 комплексов внешнего автономного освещения. Злоумышленники спилили опоры, повредили солнечные панели, похитили аккумуляторные батареи и фонари. Стоимость одного такого фонаря составляет около 40 тыс. грн. Об этом 31 января сообщила пресс-служба Службы автомобильных дорог в Кировоградской области.

Также злоумышленники похитили 15 дублирующих дорожных знаков, установленных на пешеходных переходах. Стоимость такого знака и его установка стоит 2,5 тыс. грн.

По информации дорожников, эта дорога была полностью отремонтирована и введена в эксплуатацию в 2018 году. Искусственное освещение установили в прошлом году. Первый факт хищения фонарей зафиксировали прошлой осенью.

Кроме того, вандалы нанесли ущерб почти в 70 тыс. грн, когда похитили 40 погонных метров барьерного ограждения недалеко от поселка Компанеевка на дороге Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев. Этот забор установили в декабре 2019 года.

Напомним, в правительстве назвали автомобильные пути в Украине, которые находятся в худшем состоянии. В Кабинете министров заверили, что эти дороги будут ремонтироваться ударными темпами.