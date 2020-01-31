СБУ заборонила в’їзд російському співаку Валерію Сюткіну. Фото: СБУ

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Служба безпеки України заборонила в’їзд російському співаку Валерію Сюткіну.

Причиною такого рішення стала заява артиста про «доцільність» анексії Криму в ефірі одного з російських телеканалів. Про це 31 січня повідомила прес-служба СБУ.

У спецслужбі також пояснили, що рішення про заборону в’їзду іноземцям приймається у разі наявності інформації про його дії, які несуть загрозу національній безпеці України. Крім СБУ в’їзд в Україну також може заборонити й Державна прикордонна служба.

Так, прикордонники розглядають це питання, якщо порушується правило перетину кордонів України, зокрема адміністративної межі з Кримом. ДПСУ у такому разі керується ст. 13 закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».

При наявності інформації щодо іноземних артистів, які порушили правила перетину кордонів України, але публічно не підтримували агресію проти нашої країни, СБУ передає її до Держприкордонслужби, — заявили в спецслужбі.

Раніше повідомлялося, що російський співак Валерій Сюткін, який влітку 2014 року розхвалював російського президента Володимира Путіна за окупацію українського Криму, анонсував концерт у Києві. Виступ мав відбутися 27 квітня в палаці «Україна»,

Нагадаємо, до бази сайту «Миротворець» внесли учасницю «Голосу країни» Василису Старшову. Виявилося, що в 2016 році артистка незаконно виступала в окупованому Криму.