Закон про медіа в Україні розкритикували навіть в ООН

Цензура. Фото: cont.ws

https://racurs.ua/ua/n132973-zakon-pro-media-v-ukrayini-rozkrytykuvaly-navit-v-oon.html

Ракурс

Закон про медіа, який ініціює українська влада, розкритикували в ООН. Моніторингова місія ООН з прав людини закликала владу України утриматися від прийняття закону, який передбачає жорсткі обмеження у роботі ЗМІ.

В ООН розділяють побоювання суспільства і представників медіа щодо невідповідності даного законопроекту міжнародним стандартам прав людини. Даний законопроект обмежує свободу слова ЗМІ і може привести до жорсткої цензури, повідомляє Моніторингова місія ООН з прав людини на своїй сторінці в Facebook.

В ООН вважають, що спроба ввести кримінальну відповідальність за поширення дезінформації може стати підставою для переслідування журналістів за виконання ними своєї роботи. Влада України також повинна утриматися від створення органів, які здійснюватимуть моніторинг і фільтрацію контенту.

Було також відзначено, що боротьбу з дезінформацією і фейками необхідно вести не за рахунок обмеження свобод медіа.

В ООН закликали Міністерство культури України дотримуватися міжнародних стандартів прав людини, а також провести публічне обговорення законопроекту, забезпечивши його повну відкритість.