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Закон про медіа Комітет з питань свободи слова рекомендував ухвалити у першому читанні, фото — "Місто"

Скандальний закон про медіа комітет Шуфрича рекомендував ухвалити у першому читанні

5 лют 2020, 21:26
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Комітет з питань свободи слова підтримав проект закону «Про медіа». Про це 5 лютого стало відомо за підсумками голосування членів комітету.

Нардепи розглядали проект закону «Про медіа» (№ 2693) і альтернативний до нього проект «Про медіа в Україні» (№ 2693−1) і рекомендували парламенту ухвалити закон у першому читанні за основу, повідомляє сайт Ради.

Голова підкомітету з питань права громадян на інформацію і одна із авторів основного законопроекту Тетяна Циба зі «Слуги народу» заявила під час засідання, що поки відбувається обговорення законопроектів з профільними організаціями і профільний комітет налаштований під час підготовки до другого читання врахувати багато правок, запропонованих журналістами.

Те, що я бачила, то немає протиріч між медіаринком, людьми, які працюють в інформаційному просторі, і комітетом. Там триває конструктивна робота, — розповіла Циба.

Представники Національної спілки журналістів України, Національної асоціації українських медіа, Інституту масової інформації, Асоціації правовласників і постачальників контенту та окремі журналісти зазначили, що ухвалення закону вимагатиме внесення змін до Конституції та ряду законів, які використовують термін «засоби масової інформації», а не пропонований законопроектом — «медіа».

Більшість представників ЗМІ пропонували відправити проект закон на доопрацювання, оскільки після ухвалення у першому читанні до нього буде неможливо внести структурні зміни, яких він, на думку журналістів, потребує.

Нагадаємо, що новий закон розширює повноваження Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, надаючи можливість їй регулювати не тільки електронні ЗМІ, але й усі медіа. Також законопроект вирішує питання прозорості медіа, оскільки передбачає розкриття всіх кінцевих бенефіціарів. Цей документ гостро розкритикувала медіагромадськість.

Джерело: Ракурс


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