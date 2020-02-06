Эпидемия коронавируса: на заблокированном лайнере зафиксировали новые случаи заболевания, фото: pxfuel

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Китайский коронавирус снова зафиксировали на круизном лайнере Diamond Princess.

Судно стоит на карантине у берегов Японии. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

Специалисты заявили, что еще 10 пассажиров заражены новым вирусом. Общее количество инфицированных — 20 человек.

Власти Японии переводят зараженных людей в диагностические медучреждения. В ведомстве отметили, что эксперты проводят новые тесты на коронавирус. Их результаты объявят позже.

Министерство иностранных дел Украины ранее сообщило, что на корабле присутствуют 25 граждан страны. Сейчас лайнер находится на рейде вблизи порта Иокогама. На борту — 3,7 тыс. человек из 56 стран.

Напомним, по состоянию на 6 февраля жертвами опасного коронавируса 2019-nCoV стали уже по меньшей мере 563 человека. Зафиксировали 28 тыс. случаев инфицирования. Власти КНР пытаются полностью изолировать город Ухань, эпицентр распространения коронавируса.