Вспышка коронавируса в Китае: число жертв превысило 560

В Китае – вспышка опасного коронавируса, фото:

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Ракурс

Жертвами опасного коронавируса 2019-nCoV стали уже по меньшей мере 563 человека.

Количество установленных случаев инфицирования превысило 28 тыс. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на данные Государственного комитета по делам здравоохранения КНР.

За среду было зафиксировано более 5,3 тыс. новых случаев вероятного инфицирования.

В то же время по состоянию на конец среды уже 1 тыс. 153 пациента, которые ранее были инфицированы коронавирусом, выписаны из больниц после выздоровления.

Резонанс, который спровоцировало это заболевание, не остался без внимания многочисленных мошенников, пытающихся нажиться на этой ситуации.

Так, полиция расположенной на юге страны провинции Гуандун сообщает о раскрытии уже 334 преступлений, связанных с коронавирусом, только за время начатой с 27 января кампании по борьбе с такими правонарушениями. В провинции задержали уже 114 человек, которых подозревают в мошенничестве в сфере телекоммуникаций и интернета.

Отмечается, что разоблаченные преступления в основном связаны с продажей медицинских масок, также есть случаи мошенничества, связанные с благотворительностью.

Напомним, Украина получила разработанную в Германии тест-систему, которая позволяет достоверно определять наличие коронавируса 2019-nCoV. Соответствующую диагностику будут проводить только в случаях, соответствующих эпидемиологическому и клиническому определению болезни.