Ученые создали всеобъемлющую карту биоразнообразия, фото:

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Первую всеобъемлющую глобальную карту биоразнообразия на Земле создали ученые из американского океанариума «Монтерей Бэй» и партнерских организаций.

Эта карта призвана дать полное представление о том, где существует самая разнообразная жизнь на Земле и какие важнейшие факторы окружающей среды определяют, почему это происходит в конкретных местах, сообщает пресс-служба океанариума.

Ученые отмечают, что, в отличие от других подобных карт биологического разнообразия, которые показывают или сушу, или море, окрашивая при этом другую область серым цветом, эта сочетает обе среды.

Мы объединили эти две области вместе, чтобы показать, что все животные являются существенными частями сложного целого, — отмечают исследователи.

Чтобы создать эту карту, ученые исследовали данные о 44 тыс. 575 морских и 22 тыс. 830 наземных видов. Далее они использовали компьютерные нейронные сети, чтобы установить закономерности, влияющие на распространение жизни на Земле.

Такой подход позволил команде задокументировать и классифицировать влияние двух десятков факторов окружающей среды на распределение биоразнообразия.

Карты обычно показывают нам, где мы находимся, но это исследование также показывает нам, куда мы идем, — отмечают исследователи.

Напомним, осенью прошлого года ученые создали глобальную карту устойчивости пищевых систем стран мира.