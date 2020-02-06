Учені створили всеосяжну карту біорізноманіття

https://racurs.ua/ua/n133263-pershu-vseosyajnu-kartu-bioriznomanittya-na-zemli-stvoryly-amerykanski-vcheni-infografika.html

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Першу всеосяжну глобальну карту біорізноманіття на Землі створили вчені з американського океанаріума «Монтерей Бей» та партнерських організацій.

Ця карта покликана дати найповніше уявлення про те, де існує найрізноманітніше життя на Землі та які найважливіші фактори навколишнього середовища визначають, чому це відбувається у конкретних місцях, повідомляє прес-служба океанаріуму.

Учені наголошують, що, на відміну від інших подібних карт біологічного різноманіття, які показують або сушу, або море, зафарбовуючи при цьому іншу область сірим кольором, ця поєднує обидва середовища.

Ми поєднали ці дві області разом, щоб показати, що всі тварини є суттєвими частинами складного цілого, — наголошують дослідники.

Щоб створити цю карту, учені дослідили дані про 44 тис. 575 морських і 22 тис. 830 наземних видів. Далі вони використовували комп’ютерні нейронні мережі, щоб встановити закономірності, які впливають на поширення життя на Землі.

Такий підхід дозволив команді задокументувати та класифікувати вплив двох десятків факторів навколишнього середовища на розподіл біорізноманіття.

Карти зазвичай показують нам, де ми перебуваємо, але це дослідження також показує нам, куди ми йдемо, — зазначають дослідники.

Нагадаємо, восени минулого року учені створили глобальну карту стійкості харчових систем країн світу.