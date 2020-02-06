Зеленский утвердил новую структуру ГБРhttps://racurs.ua/n133262-zelenskiy-utverdil-novuu-strukturu-gbr.htmlРакурс
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новую структуру Государственного бюро расследований (ГБР).
Об этом говорится в указе № 41/2020 от 5 февраля, опубликованном на сайте президента.
Согласно этому указу, в ГБР остаются семь территориальных управлений — во Львове, Хмельницком, Николаеве, Мелитополе, Полтаве, Краматорске и Киеве.
Также при ведомстве будут созданы Институт подготовки кадров Государственного бюро расследований и Научно-исследовательский институт судебных экспертиз Государственного бюро расследований.
Центральный аппарат ГБР будет состоять из:
- Главного следственного управления;
- Главного оперативного управления;
- Главного оперативно-технического управления;
- Управления внутреннего контроля;
- Управления обеспечения личной безопасности;
- Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013—2014 годах;
- Управления правового обеспечения;
- Управления международного сотрудничества;
- Управления кадровой работы и государственной службы;
- Управления режимно-секретной работы и защиты информации;
- Управления финансовой деятельности и бухгалтерского учета;
- Управления обеспечения деятельности;
- Управления информационных технологий;
- Отдела по работе с общественностью и средствами массовой информации;
- Отдела организационно-аналитического обеспечения;
- Патронажной службы.
Также Зеленский подписал указ № 42/2020, который утверждает Положение о Совете общественного контроля (СОК) при ГБР и порядок его формирования.
СОК — это коллегиальный консультативно-совещательный орган, призванный обеспечивать прозрачность и гражданский контроль за деятельностью ГБР, а также способствовать взаимодействию этого ведомства с институтами гражданского общества. Также среди полномочий СОК — утверждение правил профессиональной этики работников ГБР.
Кроме того, СОК из своего состава избирает трех представителей в состав Дисциплинарной комиссии ГБР и вносит соответствующее представление директору ведомства.
СОК формируется на основе открытого конкурса из 15 человек на двухлетний срок, который отсчитывается со дня проведения первого его заседания.
Этот конкурс будет проходить в несколько этапов, один из которых включает рейтинговое голосование на официальном сайте ГБР в отношении лиц, подавших документы на участие в нем. Другие этапы предусматривают написание эссе и прохождения кандидатами собеседования.
Конкурс будет проводить конкурсная комиссия, в состав которой включаются лица, имеющие высшее юридическое образование, высокие профессиональные и моральные качества, общественный авторитет, а также не являющиеся членами политических партий и не работавшие в правоохранительных органах в течение двух предыдущих лет.
Напомним, бывший глава ГБР Роман Труба недавно повторно обратился в суд с иском о признании противоправным и недействительным указа Зеленского о его увольнении.