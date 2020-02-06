Владимир Зеленский, фото: Офис президента

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Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новую структуру Государственного бюро расследований (ГБР).

Об этом говорится в указе № 41/2020 от 5 февраля, опубликованном на сайте президента.

Согласно этому указу, в ГБР остаются семь территориальных управлений — во Львове, Хмельницком, Николаеве, Мелитополе, Полтаве, Краматорске и Киеве.

Также при ведомстве будут созданы Институт подготовки кадров Государственного бюро расследований и Научно-исследовательский институт судебных экспертиз Государственного бюро расследований.

Центральный аппарат ГБР будет состоять из:

Главного следственного управления;

Главного оперативного управления;

Главного оперативно-технического управления;

Управления внутреннего контроля;

Управления обеспечения личной безопасности;

Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013—2014 годах;

Управления правового обеспечения;

Управления международного сотрудничества;

Управления кадровой работы и государственной службы;

Управления режимно-секретной работы и защиты информации;

Управления финансовой деятельности и бухгалтерского учета;

Управления обеспечения деятельности;

Управления информационных технологий;

Отдела по работе с общественностью и средствами массовой информации;

Отдела организационно-аналитического обеспечения;

Патронажной службы.

Также Зеленский подписал указ № 42/2020, который утверждает Положение о Совете общественного контроля (СОК) при ГБР и порядок его формирования.

СОК — это коллегиальный консультативно-совещательный орган, призванный обеспечивать прозрачность и гражданский контроль за деятельностью ГБР, а также способствовать взаимодействию этого ведомства с институтами гражданского общества. Также среди полномочий СОК — утверждение правил профессиональной этики работников ГБР.

Кроме того, СОК из своего состава избирает трех представителей в состав Дисциплинарной комиссии ГБР и вносит соответствующее представление директору ведомства.

СОК формируется на основе открытого конкурса из 15 человек на двухлетний срок, который отсчитывается со дня проведения первого его заседания.

Этот конкурс будет проходить в несколько этапов, один из которых включает рейтинговое голосование на официальном сайте ГБР в отношении лиц, подавших документы на участие в нем. Другие этапы предусматривают написание эссе и прохождения кандидатами собеседования.

Конкурс будет проводить конкурсная комиссия, в состав которой включаются лица, имеющие высшее юридическое образование, высокие профессиональные и моральные качества, общественный авторитет, а также не являющиеся членами политических партий и не работавшие в правоохранительных органах в течение двух предыдущих лет.

Напомним, бывший глава ГБР Роман Труба недавно повторно обратился в суд с иском о признании противоправным и недействительным указа Зеленского о его увольнении.