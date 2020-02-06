Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n133262-zelenskyy-zatverdyv-novu-strukturu-dbr.html

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Президент України Володимир Зеленський затвердив нову структуру Державного бюро розслідувань (ДБР).

Про це йдеться в указі № 41/2020 від 5 лютого, опублікованому на сайті президента.

Згідно з цим указом, у ДБР залишаються сім територіальних управлінь — у Львові, Хмельницькому, Миколаєві, Мелітополі, Полтаві, Краматорську та Києві.

Також при відомстві будуть створені Інститут підготовки кадрів Державного бюро розслідувань та Науково-дослідний інститут судових експертиз Державного бюро розслідувань.

Центральний апарат ДБР складатиметься з:

Головного слідчого управління;

Головного оперативного управління;

Головного оперативно-технічного управління;

Управління внутрішнього контролю;

Управління забезпечення особистої безпеки;

Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013 — 2014 роках;

Управління правового забезпечення;

Управління міжнародного співробітництва;

Управління кадрової роботи та державної служби;

Управління режимно-секретної роботи та захисту інформації;

Управління фінансової діяльності та бухгалтерського обліку;

Управління забезпечення діяльності;

Управління інформаційних технологій;

Відділу по роботі з громадськістю та засобами масової інформації;

Відділу організаційно-аналітичного забезпечення;

Патронатної служби.

Також Зеленський підписав указ № 42/2020, який затверджує Положення про Раду громадського контролю (РГК) при ДБР та порядок її формування.

РГК — це колегіальний консультативно-дорадчий орган, покликаний забезпечувати прозорість та цивільний контроль за діяльністю ДБР, а також сприяти взаємодії цього відомства з інститутами громадського суспільства. Також серед повноважень РГК — затвердження правил професійної етики працівників ДБР.

Крім того, РГК зі свого складу обирає трьох представників до складу Дисциплінарної комісії ДБР та вносить відповідне подання директорові відомства.

РГК формується на основі відкритого конкурсу з 15 осіб на дворічний термін, який відраховується з дня проведення першого її засідання.

Цей конкурс відбуватиметься в декілька етапів, один з яких включає рейтингове голосування на офіційному сайті ДБР щодо осіб, що подали документи на участь у ньому. Інші етапи передбачають написання есе та проходження кандидатами співбесіди.

Конкурс проводитиме конкурсна комісія, до складу якої включаються особи, що мають вищу юридичну освіту, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, а також не є членами політичних партій та не працювали у правоохоронних органах упродовж двох попередніх років.

Нагадаємо, колишній очільник ДБР Роман Труба нещодавно повторно звернувся до суду з позовом про визнання протиправним і нечинним указу Зеленського щодо його звільнення.