Сенат США проголосував проти імпічменту Трампа

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Імпічмент Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів Америки, завершено. Главу США виправдали. Сенат США більшістю голосів проголосував проти звинувачень у зловживанні владою і перешкоджанню роботи Конгресу щодо Трампа.

За першою статтею звинувачення у справі імпічменту — зловживання повноваженнями — за «винен» проголосували 48 сенаторів, проти — 52. За другою статтею звинувачень (перешкоджання роботі Конгресу) голосування було таким: не винен — ​​53 сенатора; винен — ​​47. Про це повідомляє CNN.

Всі республіканці, яким належить 53 місця в Сенаті, відхилили звинувачення проти Трампа, тоді як всі демократи підтримали. Для зняття Трампа з посади необхідно було, аби щонайменше 67 сенаторів із 100 проголосували за відставку Трампа. Таким чином президента США повністю виправдали.

Зазначимо, сенатор Республіканської партії від штату Юта Мітт Ромні став єдиним однопартійцем Трампа, який підтримав одну зі статей імпічменту — зловживання владою.

Дональд Трамп став третім президентом США, за яким запустили процедуру імпічменту.

Нагадаємо, в грудні 2019 Конгрес США оголосив про імпічмент Дональда Трампа. Главу держави запідозрили в перешкоджанні роботи Конгресу та зловживанні владою.

Демократи ініціювали процедуру імпічменту 24 вересня 2019 року. Підставою для початку процедури стала телефонна розмова Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася 25 липня минулого. Під час розмови Трамп наполягав на тому, щоб український президент почав розслідування щодо екс-віце-президента США Джо Байдена і його сина Хантера.