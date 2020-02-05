Сенат США проголосовал против импичмента Трампа

https://racurs.ua/n133261-impichmentu-ne-byt-senat-ssha-opravdal-trampa.html

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Импичмент Дональда Трампа, президента Соединенных Штатов Америки, завершен. Главу США оправдали. Сенат США большинством голосов проголосовал против обвинений в злоупотреблении властью и препятствованию работы Конгресса в отношении Трампа.

По первой статье обвинения в деле импичмента — злоупотребление полномочиями — за «виновен» проголосовали 48 сенаторов, против — 52. По второй статье обвинений (препятствование работе Конгресса) голосования было таким: не виновен — 53 сенатора; виновен — 47. Об этом сообщает CNN.

Все республиканцы, которым принадлежит 53 места в Сенате, отклонили обвинения против Трампа, тогда как все демократы поддержали. Для снятия Трампа с должности необходимо было, чтобы как минимум 67 сенаторов из 100 проголосовали за отставку Трампа. Таким образом президента США полностью оправдали.

Отметим, сенатор Республиканской партии от штата Юта Мит Ромни стал единственным однопартийцем Трампа, который поддержал одну из статей импичмента — злоупотребление властью.

Дональд Трамп стал третьим президентом США, по которому запустили процедуру импичмента.

Напомним, в декабре 2019 года Конгресс США объявил об импичменте Дональда Трампа. Главу государства заподозрили в препятствовании работы Конгресса и злоупотреблении властью.

Демократы инициировали процедуру импичмента 24 сентября 2019 года. Основанием для начала процедуры стал телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля прошлого года. В ходе разговора Трамп настаивал на том, чтобы украинский президент начал расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.