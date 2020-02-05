Кассетный скандал Гончарука: во время следствия министров проверили на полиграфе, фото — NewsOne

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Во время следственных действий по делу о незаконном прослушивании высших должностных лиц страны некоторых министров проверили на полиграфе.

Об этом рассказал глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, отвечая на обвинения руководства канала «1+1», на котором 5 февраля состоялись обыски.

Пресс-служба СБУ обнародовала комментарий Баканова, в котором тот отметил, что следственные действия проводились и по отношению к министрам, представителям государственной власти и Управления государственной охраны.

Отдельные чиновники согласились пройти проверку на детекторе лжи и все без исключения отнеслись к этой ситуации с пониманием, — заявил руководитель спецведомства.

Баканов считает, что давление на телеканал «1+1» не оказывается, также не идет речи и о притеснениях свободы слова. Он считает, что журналисты должны быть заинтересованы в установлении истины в этом резонансном деле и «всесторонне содействовать расследованию».

Напомним, что кроме обысков на «плюсах» сегодня следственные действия проходили и по другим адресам. Подозревают, что один из компьютеров канала использовали, чтобы смонтировать записи, которые в январе обнародовали в интернете.

Считается, что на этих записях голос, похожий на голос главы Кабмина Алексея Гончарука советуется с другими министрами и чиновниками НБУ о том, как объяснить президенту Зеленскому суть экономических процессов в стране. Обнародование записей спровоцировало политический кризис, во время которого Гончарук написал заявление об отставке.

СБУ открыла производство по факту незаконного использования специальных технических средств, совершенного организованной группой по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК Украины.

В спецслужбе считают, что к проведению незаконного использования и монтированию аудиозаписей могут быть причастны люди, которые периодически посещают и используют во время своей деятельности помещения канала «1+1» на улице Куреневской.