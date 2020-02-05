Касетний скандал Гончарука: під час слідства міністрів перевірили на поліграфі, фото — NewsOne

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Ракурс

Під час слідчих дій у справі про незаконне прослуховування вищих посадових осіб країни деяких міністрів перевірили на поліграфі.

Про це розповів глава Служби безпеки України Іван Баканов, відповідаючи на звинувачення керівництва каналу «1+1», на якому 5 лютого відбулися обшуки.

Прес-служба СБУ оприлюднила коментар Баканова, у якому той зазначив, що слідчі дії проводились щодо міністрів, представників державної влади та Управління державної охорони.

Окремі урядовці за згодою пройшли перевірку на детекторі брехні і всі без винятку поставились до цієї ситуації з розумінням, — заявив керівник спецвідомства.

Баканов вважає, що тиск на телеканал «1+1» не чиниться, так само не йдеться і про утиски свободи слова. Він вважає, що журналісти мають бути зацікавлені у встановленні істини у цій резонансній справі та «всебічно сприяти розслідуванню».

Нагадаємо, що окрім обшуків на «плюсах» сьогодні слідчі дії проходили й за іншими адресами. Підозрюють, що один із комп’ютерів каналу використовували, щоб змонтувати записи, які у січні оприлюднили в інтернеті.

Вважається, що на цих записах голос, схожий на голос очільника Кабміну Олексія Гончарука радиться із іншими міністрами та посадовцями НБУ про те, як пояснити президенту Зеленському суть економічних процесів в країні. Оприлюднення записів спровокувало політичну кризу, під час якої Гончарук написав заяву про відставку.

СБУ відкрила провадження за фактом незаконного використання спеціальних технічних засобів отримання інформації в приміщеннях Кабінету Міністрів України, вчинені організованою групою за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 359 КК України.

В спецслужбі вважають, що до проведення незаконного використання і монтування аудіозаписів можуть бути причетні люди, які періодично відвідують та використовують під час своєї діяльності приміщення каналу «1+1» на вулиці Куренівській.