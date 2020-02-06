Спалах коронавірусу в Китаї: кількість жертв перевищила 560

У Китаї – спалах небезпечного коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n133264-spalah-koronavirusu-v-kytayi-kilkist-jertv-perevyschyla-560.html

Ракурс

Жертвами небезпечного коронавірусу 2019-nCoV стали вже щонайменше 563 особи.

Кількість встановлених випадків інфікування перевищила 28 тис. Про це повідомляє агентство «Сіньхуа» з посиланням на дані Державного комітету в справах охорони здоров’я КНР.

За середу було зафіксовано понад 5,3 тис. нових випадків ймовірного інфікування.

Водночас станом на кінець середи вже 1 тис. 153 пацієнти, які раніше були інфіковані коронавірусом, виписані з лікарень після одужання.

Резонанс, який спровокувало це захворювання, не залишився поза увагою численних шахраїв, котрі намагаються нажитися на цій ситуації.

Так, поліція розташованої на півдні країни провінції Гуандун повідомляє про розкриття вже 334 злочинів, пов’язаних з коронавірусом, лише за час розпочатої з 27 січня кампанії боротьби з такими правопорушеннями. У провінції затримали вже 114 осіб, яких підозрюють у шахрайстві у сфері телекомунікацій та інтернету.

Зазначається, що викриті злочини здебільшого пов’язані з продажем медичних масок, також є випадки шахрайства, пов’язані з благочинністю.

Нагадаємо, Україна отримала розроблену в Німеччині тест-систему, котра дозволяє достовірно визначати наявність коронавірусу 2019-nCoV. Відповідну діагностику здійснюватимуть лише у випадках, що відповідають епідеміологічному і клінічному визначенню хвороби.