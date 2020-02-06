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Епідемія коронавірусу: на заблокованому лайнері зафіксували нові випадки захворювання, фото: pxfuel

Епідемія коронавірусу: на заблокованому лайнері зафіксували нові випадки захворювання

6 лют 2020, 09:24
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Китайський коронавірус знову зафіксували на круїзному лайнері Diamond Princess.

Судно стоїть на карантині біля берегів Японії. Про це повідомляє міністерство здоров’я країни.

Фахівці заявили, що ще 10 пасажирів заражені новим вірусом. Загальна кількість інфікованих — 20 людей.

Влада Японії переводить заражених людей до діагностичних медзакладів. У відомстві зазначили, що експерти проводять нові тести на коронавірус. Їхні результати оголосять пізніше.

Міністерство закордонних справ України раніше повідомило, що на кораблі перебувають 25 громадян країни. Наразі лайнер знаходиться на рейді поблизу порту Йокогама. На борту — 3,7 тис. осіб з 56 країн.

Нагадаємо, станом на 6 лютого жертвами небезпечного коронавірусу 2019-nCoV стали вже щонайменше 563 особи. Зафіксували 28 тис. випадків інфікування. Влада КНР намагається повністю ізолювати місто Ухань, епіцентр поширення коронавірусу.

Джерело: Ракурс


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