В Киеве двое мужчин на автомобиле устроили погоню и стреляли в полицейских, фото: Pikrepo

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Погоню и перестрелку зафиксировали в Дарницком районе Киева 6 февраля.

Водитель и пассажир автомобиля Subaru Forester атаковали правоохранителей. Об этом сообщает «Информатор» в Facebook.

Нарушители объехали левый берег от Бориспольской до Южного моста и в обратную сторону. Уже на улице Гмыри тот, кто находился за рулем, не справился с управлением и авто вылетело на обочину.

Одного из злоумышленников задержали полицейские, но второй скрылся от сотрудников полиции через дворы. Жители соседних домов заявили, что слышали выстрелы. Эту информацию патрульные не комментировали. Они заявили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Экипажи полиции работали на месте событий. Сотрудники правоохранительных органов проводять мероприятия, которые помогут найти нарушителя.

Напомним, в январе в Киеве в кафе зафиксировали стрельбу. В результате инцидента на территории Гидропарка пострадали двое граждан.