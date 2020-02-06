«Земельний» день у Раді: «слуги» охороняють трибуну, доки Разумков оголосив перерву, фото — А.Поляков

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Представники монобільшості у Верховній Раді уранці 6 лютого зайняли трибуну. Декілька нардепів «Слуги народу» оточили її.

Нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко повідомив, що це робиться для того, аби не допустити блокування трибуни опозицією, оскільки сьогодні у порядку денному парламенту є розгляд у другому читанні закону про земельну реформу, який скасовує мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Частина «слуг» охороняють трибуну, решта депутатів владної партії перебувають на засіданні із президентом Зеленським.

ЗМІ повідомляють, що президент прибув до Ради після 9.00 ранку, проте відразу не вирушив у зал, а прийшов на засідання фракції «Слуга народу». Там він переконував народних обранців голосувати за земельну реформу. Очікується, що він прийде й на розгляд законопроекту про ринок землі.