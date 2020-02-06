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«Земельний» день у Раді: «слуги» охороняють трибуну, доки Разумков оголосив перерву, фото — А.Поляков

«Земельний» день у Раді: «слуги» охороняють трибуну, доки Разумков оголосив перерву (ФОТО)

6 лют 2020, 10:34
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Представники монобільшості у Верховній Раді уранці 6 лютого зайняли трибуну. Декілька нардепів «Слуги народу» оточили її.

Нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко повідомив, що це робиться для того, аби не допустити блокування трибуни опозицією, оскільки сьогодні у порядку денному парламенту є розгляд у другому читанні закону про земельну реформу, який скасовує мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення.

«Земельний» день у Раді: «слуги» охороняють трибуну, доки Разумков оголосив перерву, фото — Я.Доброносова

Частина «слуг» охороняють трибуну, решта депутатів владної партії перебувають на засіданні із президентом Зеленським.

«Земельний» день у Раді: «слуги» охороняють трибуну, доки Разумков оголосив перерву, фото — Я.Доброносова

ЗМІ повідомляють, що президент прибув до Ради після 9.00 ранку, проте відразу не вирушив у зал, а прийшов на засідання фракції «Слуга народу». Там він переконував народних обранців голосувати за земельну реформу. Очікується, що він прийде й на розгляд законопроекту про ринок землі.

«Земельний» день у Раді: «слуги» охороняють трибуну, доки Разумков оголосив перерву, фото — "Страна"

Джерело: Ракурс


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