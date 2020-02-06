В Україні 6 лютого погіршиться погода. Фото: Рexels

https://racurs.ua/ua/n133269-pogoda-v-ukrayini-synoptyky-poperedjaut-pro-sylnyy-snig-ta-shtormovyy-viter-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 6 лютого погіршиться. У деяких областях України випаде до 30−50 см снігу, пориви вітру досягнуть 25−30 м/с, а температура вночі опуститься до -16°.

У центральних областях — пориви вітру 15−20 м/с, місцями ожеледь і налипання мокрого снігу, хуртовини, утворення снігового покриву висотою 10−15 см. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У Кіровоградській, на півдні Харківської, півночі Донецької та Луганської областях очікується утворення снігового покриву 30−50 см, на дорогах снігові замети, ожеледиця.

У південних, східних і Дніпропетровській областях складні погодні умови (другий, помаранчевий, рівень небезпеки). Там буде сильний сніг, пориви вітру 17−22 м/с. У південних областях очікуються хуртовини та снігові замети, а швидкість вітру досягне 25−30 м/с.

З 7 лютого очікується ослаблення і припинення опадів, а також зниження температури вночі до -7−13 °, вдень до -1−6 °; в східних областях і Карпатах — вночі 11−16 ° морозу, вдень — 5−10° нижче нуля.

Як писав «Ракурс», погода в Україні погіршилася з приходом нового циклону, який приніс сильні шквали, хуртовини та ожеледицю. Так, у зв’язку з раптовою зміною погодних умов чернівецьким рятувальникам сьогодні довелося витягати автомобілі, які були заблоковані на окремих ділянках доріг регіону.