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В Україні 6 лютого погіршиться погода. Фото: Рexels

Погода в Україні: синоптики попереджають про сильний сніг та штормовий вітер (КАРТА)

6 лют 2020, 10:13
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Погода в Україні 6 лютого погіршиться. У деяких областях України випаде до 30−50 см снігу, пориви вітру досягнуть 25−30 м/с, а температура вночі опуститься до -16°.

У центральних областях — пориви вітру 15−20 м/с, місцями ожеледь і налипання мокрого снігу, хуртовини, утворення снігового покриву висотою 10−15 см. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

В Україні 6 лютого погіршиться погода. Карта: Гідрометцентр

У Кіровоградській, на півдні Харківської, півночі Донецької та Луганської областях очікується утворення снігового покриву 30−50 см, на дорогах снігові замети, ожеледиця.

У південних, східних і Дніпропетровській областях складні погодні умови (другий, помаранчевий, рівень небезпеки). Там буде сильний сніг, пориви вітру 17−22 м/с. У південних областях очікуються хуртовини та снігові замети, а швидкість вітру досягне 25−30 м/с.

З 7 лютого очікується ослаблення і припинення опадів, а також зниження температури вночі до -7−13 °, вдень до -1−6 °; в східних областях і Карпатах — вночі 11−16 ° морозу, вдень — 5−10° нижче нуля.

Як писав «Ракурс», погода в Україні погіршилася з приходом нового циклону, який приніс сильні шквали, хуртовини та ожеледицю. Так, у зв’язку з раптовою зміною погодних умов чернівецьким рятувальникам сьогодні довелося витягати автомобілі, які були заблоковані на окремих ділянках доріг регіону.


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