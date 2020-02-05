Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Погода в Україні додала роботи рятувальникам: прибирають повалені дерева та витягують автомобілі / Фото: ДСНС

Зима повертається: на Заході України знеструмлено села, рятувальники прибирають повалені дерева та витягують авто (ФОТО, ВІДЕО)

5 лют 2020, 17:44
999

Погода в Україні погіршилася з приходом нового циклону, який приніс сильні шквали, хуртовини та ожеледицю. Так, у зв’язку з раптовою зміною погодних умов чернівецьким рятувальникам сьогодні довелося витягати автомобілі, які були заблоковані на окремих ділянках доріг регіону. Як повідомляє прес-служба управління ДСНС у Чернівецькій області, працівники аварійно-рятувального загону у середу витягли автомобіль швидкої допомоги.

На автодорозі Стрій — Тернопіль — Кропивницький — Знам’янка у селі Мала Севастянівка внаслідок сильного пориву вітру впало дерево та перекрило рух транспортним засобам в обох напрямках. Вінницькі рятувальники прибирали повалені на автошляхи дерева у кількох районах області.

Тим часом управління ДСНС України у Закарпатській області повідомило, що через сильні опади та вітер було знеструмлено сім населених пунктів. Також у Сваляві та селі Кибляри на автошляхи попадали дерева. Окрім цього, підрозділи ДСНС надавали допомогу водіям в буксируванні транспортних засобів, які не могли самостійно рухатися гірськими перевалами Воловецького та Рахівського районів.

Погода в Україні додала роботи рятувальникам: прибирають повалені дерева та витягують автомобілі / Фото: ДСНС

Погода в Україні додала роботи рятувальникам: прибирають повалені дерева та витягують автомобілі / Фото: ДСНС

Погода в Україні додала роботи рятувальникам: прибирають повалені дерева та витягують автомобілі / Фото: ДСНС

Згідно з прогнозом Гідрометцентру, сьогодні в Україну прийде сильний сніг, хуртовини, спостерігатимуться пориви вітру, на дорогах — снігові замети та ожеледиця. Через складні погодні умови Укравтодор закликав водіїв бути особливо пильними. 6 лютого на дорогах України очікується ожеледиця та зниження температури повітря.

Ось така видимість 5 лютого на горі Піп Іван у Карпатах

Нагадаємо, в країні розпочав роботу штаб Держагентства автомобільних доріг з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на автошляхах. 5−6 лютого рятувальники оголосили помаранчевий (ІІ) рівень небезпечності через ускладнення погодних умов.

Погода в Україні додала роботи рятувальникам: прибирають повалені дерева та витягують автомобілі / Фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини

«От затопе і справи утонуть»: Рябошапка ухилився від коментаря про призначення Бабікова в ДБР (ВІДЕО)

Генпрокурор Руслан Рябошапка не захотів прямо відповідати на питання про призначення колишнього адвоката Януковича Олександра Бабікова. Журналісти запитували, чи виникнуть у зв’язку з цим проблеми із розслідуванням справ Майдану

Новини України
18:18

«Це якийсь колгосп»: Вакарчук пояснив, чому земельний закон «Слуги народу» змалював мрії агрохолдингів (ВІДЕО)

Святослав Вакарчук пояснив, чому його партія не підтримала закон «Слуги народу», який започаткував земельну реформу. Нардеп-музикант вважає, що цей законопроект змалював мрії агрохолдингів

Новини України
16:45
1432