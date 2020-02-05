Погода в Україні додала роботи рятувальникам: прибирають повалені дерева та витягують автомобілі / Фото: ДСНС

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Погода в Україні погіршилася з приходом нового циклону, який приніс сильні шквали, хуртовини та ожеледицю. Так, у зв’язку з раптовою зміною погодних умов чернівецьким рятувальникам сьогодні довелося витягати автомобілі, які були заблоковані на окремих ділянках доріг регіону. Як повідомляє прес-служба управління ДСНС у Чернівецькій області, працівники аварійно-рятувального загону у середу витягли автомобіль швидкої допомоги.

На автодорозі Стрій — Тернопіль — Кропивницький — Знам’янка у селі Мала Севастянівка внаслідок сильного пориву вітру впало дерево та перекрило рух транспортним засобам в обох напрямках. Вінницькі рятувальники прибирали повалені на автошляхи дерева у кількох районах області.

Тим часом управління ДСНС України у Закарпатській області повідомило, що через сильні опади та вітер було знеструмлено сім населених пунктів. Також у Сваляві та селі Кибляри на автошляхи попадали дерева. Окрім цього, підрозділи ДСНС надавали допомогу водіям в буксируванні транспортних засобів, які не могли самостійно рухатися гірськими перевалами Воловецького та Рахівського районів.

Згідно з прогнозом Гідрометцентру, сьогодні в Україну прийде сильний сніг, хуртовини, спостерігатимуться пориви вітру, на дорогах — снігові замети та ожеледиця. Через складні погодні умови Укравтодор закликав водіїв бути особливо пильними. 6 лютого на дорогах України очікується ожеледиця та зниження температури повітря.

Нагадаємо, в країні розпочав роботу штаб Держагентства автомобільних доріг з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на автошляхах. 5−6 лютого рятувальники оголосили помаранчевий (ІІ) рівень небезпечності через ускладнення погодних умов.