Стріляниною по хмарах в окупованому Криму пропонують здолати нестачу води

https://racurs.ua/ua/n133236-voda-z-povitrya-v-okupovanomu-krymu-proponuut-strilyaty-po-hmarah-schob-napovnyty-vodoymy.html

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В тимчасово окупованому Криму пропонують стріляти по хмарах, щоб вирішити проблему із забезпеченням півострова водою.

Розпилення в такий спосіб у хмарах спеціального реагенту призведе до збільшення опадів. Таку ініціативу висунув доцент кафедри геоекології так званого Кримського федерального університету Олександр Личак, повідомляють ЗМІ окупованого півострова.

Можна сказати, це спосіб добування води з повітря, — зазначив Личак.

Він наголосив, що такий метод викликання опадів використовувався ще в часи Радянського Союзу, зокрема в Криму — для захисту від граду.

Личак зазначив, що наразі в Криму для водопостачання використовується вода з водосховищ та підземних свердловин.

До окупації Криму Росією навесні 2014 року Північно-Кримський канал забезпечував 85% потреб півострова в прісній воді.

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Сімферополі місцевим жителям планують обмежити водопостачання через брак води в кримських водосховищах.