Вода з повітря: в окупованому Криму пропонують стріляти по хмарах, щоб наповнити водоймиhttps://racurs.ua/ua/n133236-voda-z-povitrya-v-okupovanomu-krymu-proponuut-strilyaty-po-hmarah-schob-napovnyty-vodoymy.htmlРакурс
В тимчасово окупованому Криму пропонують стріляти по хмарах, щоб вирішити проблему із забезпеченням півострова водою.
Розпилення в такий спосіб у хмарах спеціального реагенту призведе до збільшення опадів. Таку ініціативу висунув доцент кафедри геоекології так званого Кримського федерального університету Олександр Личак, повідомляють ЗМІ окупованого півострова.
Можна сказати, це спосіб добування води з повітря, — зазначив Личак.
Він наголосив, що такий метод викликання опадів використовувався ще в часи Радянського Союзу, зокрема в Криму — для захисту від граду.
Личак зазначив, що наразі в Криму для водопостачання використовується вода з водосховищ та підземних свердловин.
До окупації Криму Росією навесні 2014 року Північно-Кримський канал забезпечував 85% потреб півострова в прісній воді.
Нагадаємо, в тимчасово окупованому Сімферополі місцевим жителям планують обмежити водопостачання через брак води в кримських водосховищах.