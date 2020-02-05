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Ракурс
Новини Криму: представник Зеленського вважає, що Україна не готова до повернення окупованого росіянами півострова, фото — old.qha.com.ua

Україна не готова до повернення Криму — представник Зеленського

5 лют 2020, 17:29
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Україна не готова до негайного повернення Криму у свій склад. Таку думку висловив представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич.

У чиновника запитали, що буде, якщо припустити — агресор Російська Федерація завтра йде з Криму. Кориневич відповів: «Українська держава не готова. Вона має бути готова, але те, що зараз ми бачимо, — нам ще працювати й працювати».

Представник Зеленського вважає, що готуватися до повернення Криму необхідно із визначення функціональних обов’язків різних українських інституцій.

Хто заходить у Крим, хто починає працювати на рівні місцевої влади, хто — на рівні центральної. Тобто готовності наразі справді немає і над цим треба активно і тяжко працювати, — сказав Кориневич «Укрінформу».

Він вважає, що до процесу мають підключитися «РНБО Міністерство тимчасово окупованих територій і силовики». Вони мусять узгодити план дій для того випадку, коли Україна «отримає сигнал із Криму».

Кориневич переконує, що ставку на міжнародну спільноту у вирішенні питання деокупації Криму необхідно зберігати.

Самотужки, безумовно, нам із цим впоратися буде дуже-дуже важко, а то й неможливо, — сказав представник глави держави у Криму.

Інший аспект питання, на думку посадовця, реінтеграція громадян. Їх також треба повертати до української громади, як і території. Передусім у цьому сенсі він радить налагодити спілкування із громадянами у Кримі. В іншому випадку Києву буде важко деокупувати територію.

«Ракурс» повідомляв, що окупаційна влада в Криму готує графік погодинної подачі води жителям міста через нестачу води в кримських водосховищах. Обмеження водопостачання торкнутися як багатоквартирних будинків, так і приватного сектора. Не припинятимуть подачу води лише до соціально-значущих об'єктів.


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