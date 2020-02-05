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Ракурс
Новости Крыма: представитель Зеленского считает, что Украина не готова к возвращению оккупированного россиянами полуострова, фото — old.qha.com.ua

Украина не готова к возвращению Крыма — представитель Зеленского

5 фев 2020, 17:29
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Украина не готова к немедленному возвращению Крыма в свой состав. Такое мнение высказал представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.

У чиновника спросили, что будет, если предположить: агрессор Российская Федерация завтра идет из Крыма. Кориневич ответил: «Украинское государство не готово. Оно должно быть готова, но то, что сейчас мы видим, — нам еще работать и работать».

Представитель Зеленского считает, что готовиться к возвращению Крыма необходимо с определения функциональных обязанностей различных украинских институтов.

Кто заходит в Крым, кто начинает работать на уровне местной власти, кто — на уровне центральной. То есть готовности пока действительно нет и над этим нужно активно и тяжело работать, — сказал Кориневич «Укринформу».

Он считает, что к процессу должны подключиться «СНБО, Министерство временно оккупированных территорий и силовики». Они должны согласовать план действий для того случая, когда Украина «получит сигнал из Крыма».

Кориневич убеждает, что ставку на международное сообщество в решении вопроса деоккупации Крыму необходимо сохранять.

Самостоятельно, безусловно, нам с этим справиться будет очень-очень трудно, если не невозможно, — сказал представитель главы государства в Крыму.

Другой аспект вопроса, по мнению чиновника, реинтеграция граждан. Их также надо возвращать в украинскую общину, как и территории. Прежде всего в этом смысле он советует наладить общение с гражданами в Крыму. В противном случае Киеву будет трудно деоккупировать территорию.

«Ракурс» сообщал, что оккупационные власти в Крыму готовят график почасовой подачи воды жителям Симферополя из-за недостатка воды в крымских водохранилищах. Ограничения водоснабжения коснуться как многоквартирных домов, так и частного сектора. Прекращать подачу воды не будут только для социально-значимых объектов.


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