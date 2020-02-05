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Стрельбой по облакам в оккупированном Крыму предлагают одолеть нехватку воды

Вода из воздуха: в оккупированном Крыму предлагают стрелять по облакам, чтобы наполнить водоемы

5 фев 2020, 17:33
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Во временно оккупированном Крыму предлагают стрелять по облакам, чтобы решить проблему с обеспечением полуострова водой.

Распыление таким образом в облаках специального реагента приведет к увеличению осадков. Такую инициативу выдвинул доцент кафедры геоэкологии так называемого Крымского федерального университета Александр Лычак, сообщают СМИ оккупированного полуострова.

Можно сказать, это способ добывания воды из воздуха, — отметил Лычак.

Он подчеркнул, что такой метод вызывания осадков использовался еще во времена Советского Союза, в частности в Крыму — для защиты от града.

Лычак отметил, что сейчас в Крыму для водоснабжения используется вода из водохранилищ и подземных скважин.

До оккупации Крыма Россией весной 2014 года Северо-Крымский канал обеспечивал 85% потребностей полуострова в пресной воде.

Напомним, во временно оккупированном Симферополе местным жителям планируют ограничить водоснабжение из-за нехватки воды в крымских водохранилищах.


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