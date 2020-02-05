Погода в Украине добавила работы спасателям: убирают поваленные деревья и вытягивают автомобили / Фото: ГСЧС

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Погода в Украине ухудшилась с появлением нового циклона, который принес сильные шквалы, метели и гололед. Так, в связи с внезапным изменением погодных условий спасателям в Черновицкой области сегодня пришлось вытаскивать автомобили, которые были заблокированы на отдельных участках дорог. Как сообщает пресс-служба управления ГСЧС в Черновицкой области, работники аварийно-спасательного отряда в среду также вытащили автомобиль скорой помощи.

На автодороге Стрый — Тернополь — Кропивницкий — Знаменка в селе Малая Севастьяновка в результате сильного порыва ветра упавшее дерево перекрыло движение транспортным средствам в обоих направлениях. Винницкие спасатели убирали поваленные на автодороги деревья в нескольких районах области.

Между тем управление ГСЧС Украины в Закарпатской области сообщило, что из-за сильных осадков и ветра без света остались семь населенных пунктов. Также на дорогах в Сваляве и селе Кибляры попадали деревья. Кроме этого, подразделения ГСЧС оказывали помощь водителям в буксировке транспортных средств, которые не могли самостоятельно передвигаться горными перевалами Воловецкого и Раховского районов.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, сегодня в Украину придет сильный снег, метели, будут наблюдаться порывы ветра, на дорогах — снежные заносы и гололедица. Из-за сложных погодных условий Укравтодор призвал водителей быть особенно бдительными. 6 февраля на дорогах Украины ожидается гололедица и понижение температуры воздуха.

Напомним, в стране начал работу штаб Госагентства автомобильных дорог по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автодорогах. 5−6 февраля спасатели объявили оранжевый (II) уровень опасности из-за осложнения погодных условий.